Aurora Ramazzotti mamma? "Nonostante tutto...": le clamorose parole di papà Eros

Eros Ramazzotti è diventato nonno per la prima volta. La figlia Aurora ha dato la vita a Cesare, il neonato che ha avuto con il compagno Goffredo Cerza. Il celebre cantautore ha voluto condividere questo momento speciale pubblicando sui social la manina del nipote e dedicandogli dolci parole: “La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani”.

In questi giorni Ramazzotti è impegnato in un tour tra Francia e Spagna, ma il pensiero è costantemente alla figlia appena diventata mamma e ovviamente al primo nipotino. Questo per il cantautore è un periodo di grandi emozioni, dato che è da poco uscito allo scoperto con Dalila Gelsomino, con la quale ha intrapreso una relazione seria. Senza dimenticare quando sul palco ha cantato con la figlia Aurora, facendo emozionare anche la sua ex Michelle Hunziker, con la quale ormai da tempo i rapporti sono ottimi.

Ancora prima della nascita del nipote e di sapere il suo sesso, Ramazzotti aveva già fatto una dedica speciale dal palco dell’Arena di Verona. Rivolgendosi alla figlia Aurora, il cantautore aveva speso belle parole: “Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina… L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo”.