Maria De Filippi? "Come mi ha cambiato la vita": il vip vuota il sacco

Addio Amici, Pierdavide Carone si butta in politica. Dopo aver partecipato al talent di Maria De Filippi ed essere salito sul palco di Sanremo insieme a Lucio Dalla, il 34enne ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni comunali di Palagianello (Taranto). "La scelta è nata da un messaggio di Vito Vetrano, candidato sindaco per la lista 'Palagianello bene comune'. Io e lui - spiega al Corriere della Sera - abbiamo un rapporto speciale, che va anche al di là dell’amicizia. È un fratello per me. Abbiamo cominciato insieme a suonare: era lui il cantante degli Indian Stream, il gruppo con cui ho esordito quando ero ragazzo. Poi io ho preso il suo posto: il centro del palco. E lui ha tirato fuori un animo che ha sempre avuto, quello politico".

Difficile però dimenticare il passato. Soprattutto il suo esordio, Amici appunto: "È stato uno spartiacque. Prima di partecipare ad Amici ero tutto e niente a livello musicale: andavo al conservatorio e facevo jazz, suonavo nei Terraross musica popolare. E poi lavoravo per mantenermi. Nel frattempo, in camera mia, scrivevo le mie prime canzoni. A un certo punto ho avuto una specie di raptus: ho deciso di mollare tutto e tentare di cercare fortuna ad 'Amici'. Prima facevo il chitarrista, invece su quel palco ho iniziato a cantare. È stato un salto nel buio che mi ha portato esattamente a fare quello che volevo fare".

In quegli anni di vitale importanza è stato anche il ruolo della conduttrice: "Maria - ammette - mi ha lasciato la grande libertà di entrare in un contenitore mainstream, mantenendo la mia autonomia artistica e la mia cifra stilistica. E poi tramite lei ho incontrato Costanzo". È stato proprio il giornalista a volerlo al premio "Massimo Troisi" di quell’anno, a San Giorgio a Cremano. "Maria, conoscendo il mio orgoglio, aveva specificato che lei non aveva insistito ed era stato proprio Maurizio Costanzo a volermi invitare. Non saprò mai se era la verità".