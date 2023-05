Alessandro Sallusti travolge il piddino in tv: "Ecco il piano della Meloni"

04 maggio 2023 a

a

a

"Questo Governo scommette che togliendo il reddito di cittadinanza a chi può lavorare aumenta l'occupazione, chi non può lavorare continua a riceverlo": Alessandro Sallusti, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, fa chiarezza sul cosiddetto Dl Lavoro, che l'opposizione ha tanto criticato negli ultimi giorni.

Diversa l'opinione di un altro ospite della trasmissione, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che ha detto: "Il Governo negli ultimi mesi ha banalizzato la povertà, non solo hanno fatto uno spezzatino del reddito di cittadinanza ma nel 2023 c'è un calo delle risorse per la povertà del 12%. Scelta rischiosa dal punto di vista sociale". A pensarla allo stesso modo Luca Sommi, pure lui in studio con la Gentili: "Viene colpita la fascia della povertà assoluta e relativa, a loro viene tolto il reddito di cittadinanza: non andranno più al discount ma alla Caritas".

Tredicesima, altro taglio alle tasse: il piano del governo, sale lo stipendio

Al di là degli attacchi delle opposizioni, però, i dati portati in studio dal deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli parlano chiaro: "I dati occupazionali stanno andando bene. Tutti i mesi, grazie a una visione economica diversa e all'investimento che stiamo facendo sul lavoro, aumenta la curva dell'occupazione". Continuando a parlare del tanto chiacchierato provvedimento, poi, ha aggiunto: "Abbiamo scelto di diminuire la fiscalità del costo del lavoro e dare tutti i vantaggi al lavoratore. Stiamo facendo quello che il Pd prometteva senza riuscire a farlo".