Simone Antolini, la confessione che sconvolge l'Isola: "Sì, è mia figlia"

All'Isola dei Famosi arriva la confessione, a sorpresa, di Simone Antolini, il compagno di Alessandro Cecchi Paone. Antolini ha voluto mettere le cose in chiaro su alcune voci che lo hanno coinvolto nei giorni scorsi che riguardano la figlia Melissa. Antolini non ha usato giri di parole e così ha voluto chiarire, davanti al pubblico la situazione: "Melissa è ufficialmente mia figlia. Compirà 5 anni il 2 agosto, è nata con la relazione con la mia ex ragazza. Io avevo 17 anni e lei era già 18enne, avendo qualche mese più di me. Noi siamo cresciuti insieme, come fratello e sorella. Ma soprattutto c’è una grande complicità come padre e figlia".

Dopo la confessione di Antolini è intervenuto proprio Cecchi Paone che non ha usato giri di parole per dichiarare i suoi sentimenti per il compagno: "Il mio amore per lui è cresciuto, perché ho scoperto come molte coppie omosessuali hanno un’ottima capacità di fare da mamma e da papà.

Ho visto questo ragazzo come madre e padre di questa bambina. Melissa mi chiama zio Alessandro. Noi siamo andati a L’isola anche per dire di far sposare le coppie gay e far loro avere figli. Io qui in Italia non posso adottare Melissa".