Isola dei Famosi, Antonella Mosetti si ritira: cosa c'è dietro

Antonella Mosetti avrebbe deciso di lasciare l'Isola dei Famosi, il reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5. Lo ha anticipato il sito DavideMaggio.it. La scelta della showgirl, sofferta ma prevedibile, sarebbe arrivata dopo giorni in cui più volte aveva manifestato la propria fragilità emotiva. A pesare su di lei, in particolare, il dolore ancora vivo per la recente perdita del padre, un lutto che non è riuscita ancora a elaborare.

Durante la seconda puntata del programma, infatti, Mosetti aveva condiviso il proprio malessere con il pubblico: "Forse ho sbagliato il momento. Ho 49 anni, non sono una bambina, e nella mia vita ho passato più tempo a stare male che bene. Solo quando sei qui ti rendi conto di quanto contino gli abbracci delle persone che ami". In quell’occasione fu la figlia, Asia Nuccetelli, intervenuta a sorpresa dallo studio, a convincerla a restare, invitandola a non arrendersi: “Adoro questo tuo lato umano, quello che ti ho sempre chiesto di mostrare. Devi usare la testa, ricordarti che è un gioco. I problemi veri della vita sono altri, e tu li hai affrontati. Io tifo per te".