Veronica Gentili, la profezia di Selvaggia Lucarelli: "Credo che..."

“Non ha avuto paura di sporcarsi le mani nelle dinamiche tipiche da reality - ha proseguito Selvaggia Lucarelli -, ma provando a dare un po’ di spessore anche alla lite su un pezzo di cocco… E poi bella, molto… P revedo un futuro molto luminoso … Mediaset dovrà coltivarla con la cura che merita (lo avevo scritto anche di Bianca Guaccero, quando non se la filava nessuno e mi sembra sia arrivato il momento buono anche per lei)…”.

“Sono rimasta sinceramente impressionata… Quattro ore di diretta senza mai un inciampo, un calo, la sensazione che stesse perdendo qualche pezzo… Piglio e proprietà di linguaggio fuori dal comune…”. Il giudizio di Selvaggia Lucarelli sulla conduzione di Veronica Gentili all'Isola dei Famosi è più che ottimo. La firma del Fatto Quotidiano, con un lungo post su X, ha fatto i complimenti alla conduttrice Mediaset per come sta interpretando il ruolo al suo esordio alla guida dei team dei naufraghi. E ha fatto una previsione per il futuro.

E ancora: "E’ rimasta in piedi 4 ore su un tacco 14, non le manca neppure l’equilibrio… Che in questo mondo, se non vuoi usare il napalm tutti i giorni su chi rema contro ai pochi talentosi in circolazione, serve sempre…”.