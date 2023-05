Giuliano Ferrara travolto dal lutto: morto il fratello Giorgio

19 maggio 2023 a

È venuto a mancare all’età di 76 anni Giorgio Ferrara, noto regista e direttore artistico che nel 1977 aveva vinto il premio speciale ai David di Donatello con Un cuore semplice. Il fratello di Giuliano Ferrara era malato da un po’ di tempo ed era ricoverato in un ospedale romano: si è spento nella giornata di ieri, giovedì 18 maggio, come confermato all’Ansa da fonti vicine alla famiglia. Il mondo della cultura e del teatro italiano ha perso uno dei principali rappresentanti degli ultimi anni.

In tanti si stanno stringendo attorno ad Adriana Asti e alla famiglia di Ferrara, a partire dallo staff del Festival dei Due Mondi, che Giorgio ha diretto per tredici edizioni, dal 2008 al 2020, restituendogli un prestigio internazionale pari a quello degli anni d’oro. “Il segno di Ferrara nella storia del Festival - ha dichiarato Monique Veaute, che ha preso il posto di Giorgio in qualità di direttrice artistica - passa attraverso gli artisti di rilevanza mondiale che ha saputo portare a Spoleto edizione dopo edizione. Alla sua grande conoscenza del teatro si deve la presenza di nomi come Luca Ronconi e Robert Wilson”.

Significative anche le regie di Ferrara: da Amelia al ballo di Gian Carlo Menotti a Gogo no eiko di Hanz Werner Henze, dal Giro di vite di Benjanim Britten alla trilogia di Mozart (Così fan tutte, Le nozze di Figaro e Don Giovanni). Sotto la direzione di Ferrara hanno calcato le scene spoletine artisti come Eleonora Abbagnato, Mikhail Barishnikov, Roberto Bolle, Peter Brook, Andrea Camilleri, Romeo Castellucci, Lucinda Childs, James Conlon, Marion Cotillard, William Dafoe e molti altri ancora.