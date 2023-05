Mauro Corona sgancia la bomba? "Faccio come Fazio". E la Berlinguer...

20 maggio 2023 a

Tra i protagonisti del Salone del Libro di Torino anche la coppia Mauro Corona-Bianca Berlinguer. I due sono affiancati dall'imprenditore Oscar Farinetti che si è ritrovato sul palco per presentare il suo ultimo libro. In occasione del faccia a faccia non sono mancate discussioni che hanno inevitabilmente fatto riferimento al recente addio di Fabio Fazio dalla Rai. "Guardate che faccio come Fazio e vado da un'altra parte", ha ironizzato l'alpinista.

E la replica della conduttrice non si è fatta attendere: "Ho letto da qualche parte che la nostra coppia è ispirata a Fazio-Littizzetto". Ma ancora una volta lo scrittore ha tenuto a precisare: "Siamo nati prima noi!". A differenza della coppia di Che Tempo Che Fa, quella di CartaBianca qualche alto e basso l'ha subito. Il riferimento è al "gallina" dato da Corona in diretta alla Berlinguer, che gli costò l'espulsione, e poi la riammissione, dalla Rai.

A questo proposito Corona rivelò: "Dico qui per la prima volta una cosa: quando mi hanno riammesso, gliel’ho detto di nuovo ma nessuno se n’è accorto, perché in diretta dissi 'passata è la tempesta, odo augelli far festa'. Lei lo sa come continua? Fa così: '…e la gallina, tornata in su la via…'. Non continuai con la poesia leopardiana ma nessuno colse la citazione. Questo per dire che mai avrei offeso una donna, io sono un ubriacone attaccabrighe e in tv faccio questo, d’altra parte se mi chiamano un motivo ci sarà. E comunque quella storia è stata tutta una montatura, ma non contro di me, contro la Berlinguer. Una scusa per attaccare lei".