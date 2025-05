Affari Tuoi, Vanessa travolta dalle critiche: "Sbadigli", cosa non passa inosservato

Via via che la partita è proseguita, la strage di rossi è stata confermata. Sul tabellone sono rimasti solo 15mila e 20mila euro, insieme a due blu da 20 e 200 euro, cifra – quest’ultima – che hanno trovato col tiro successivo. Al termine della partita, i fratelli hanno scoperto che nel pacco 11 avevano 15mila euro. "Sia Lupo che Thanat avevano sbagliato, neanche stasera hanno azzeccato, non c’è niente da fare" ha ironizzato il conduttore di Rai 1 una volta conclusa la puntata.

Ecco però che non sono mancate le polemiche. "Tutto il reale è razionale, a parte le considerazioni numerologiche dei concorrenti", "Partita noiosa, mamma mia", "Sta aprendo i pacchi completamente a caso", si legge su X. E ancora: "Perché quando dopo non c’è niente di interessante (o ci sono repliche) finisce sempre presto?", "Oh Vanessa, io 15000€ ci metto più di 8 mesi a portarli a casa, vedi tu ‘va bene lo stesso’", "Lupo e Thanat non ci azzeccano mai, bisogna fare sempre il contrario di quello che dicono", "Tra le partite più tristi della stagione". E ancora: "Hai portato a casa sempre 15mila euro senza fare un cazz…un sorriso fallo", "Puntata di oggi noiosissima", "A che ora scongelano la concorrente?", "Mi sta simpatica come il prezzemolo tra i denti", "Che suspence… Scherzo, ho perso il conto degli sbadigli che ho avuto durante questa piattissima puntata".