Laura Pausini e l'alluvione, "ho deciso": il gesto (clamoroso) che il mondo applaude

La risposta di Laura Pausini all'alluvione che da giorni sta devastando la sua Romagna? E' una lezione al mondo, e pure a Bruce Springsteen. Nelle ultime ore ha fatto il giro del web la intemerata di Mara Venier che a Domenica In ha tirato le orecchie niente meno che al Boss: la rockstar americana poche ore prima si era esibito tra mille polemiche a Ferrara, a pochi chilometri dai paesini del Ravennate, del Forlivese e del Cesenate tutt'ora sott'acqua. "Du' parole potevi pure dirle", ha criticato la Venier sottolineando la (strana) indifferenza dell'autore di Born to run e The river rispetto al dramma di migliaia di italiani a un passo da quel palco. E la Pausini?

Dopo aver pubblicato sui social la foto dei suoi genitori intenti a spalare via il fango della loro casa di Castelbolognese, uno degli "epicentri" della sciagura del maltempo, la Pausini ha deciso di fare qualcosa in più.

Alla vigilia del suo tour mondiale che partirà il 30 giugno a Venezia, la popstar romagnola amatissima anche nel mondo latinoamericano e negli Usa ha annunciato l'intenzione di devolvere in beneficenza per i suoi corregionali il cachet dei tre concerti in Laguna. Un gesto bellissimo e certamente non scontato.

In particolare, le somme andranno in aiuto dei tre Comuni più vicini a lei: Faenza (la cittadina dove è nata), Solarolo (paese in cui è cresciuta) e Castelbolognese, appunto. "Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente - ha detto Laura -. La 'Romagna è in fiore' anche in mezzo al fango: chi è sul posto lo sa bene, perché sta facendo tanta fatica a rialzarsi ma non molla mai". Dai romagnoli e dai fan, tanti grazie e altrettanti complimenti per l'iniziativa.