Texas, alluvione senza precedenti: 24 morti, 20 dispersi

Continua ad aggravarsi il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Texas occidentale. Secondo l'ultimo bollettino delle autorità', sono almeno 25 le persone che hanno perso la vita a causa delle improvvise inondazioni.

I dispersi sono decine. Nella contea di Kerr, finora la piu' colpita dall'esondazione del fiume Guadalupe, mancano all'appello dalle 23 alle 25 delle 750 ragazze che alloggiavano nel centro estivo cristiano femminile Mystic Camp, travolto dalle acque. Sono 237 le persone tratte in salvo nelle zone colpite. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito la calamita' "scioccante e terribile". Il governatore del Texas, Greg Abbott. ha annunciato in conferenza stampa di aver dichiarato aree disastrate le contee di Bandera, Cope, Comal, Concho, Gillespie, Kendall, Kerr, Kimble, Llano, Mason, McCullouch, Menard, San Saba e Tom Green.

La Divisione per la Gestione delle Emergenze del Texas e altre agenzie hanno schierato 14 elicotteri, 12 droni e nove squadre di soccorso (composte da un totale di 400-500 persone) per supportare le operazioni di ricerca, che, secondo le autorita', proseguiranno fino a sera. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha attivato la Guardia Costiera e la Federal Emergency Management Agency per contribuire alla ricerca dei dispersi, ha spiegato la portavoce Tricia McLaughlin su X. Le autorita' locali hanno intimato a tutti coloro che vivono vicino al fiume Guadalupe e ai suoi affluenti di evacuare verso zone piu' elevate.