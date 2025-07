Schlein da Springsteen, cosa pubblica la compagna Belloni dopo il concerto

Elly Schlein e la compagna Paola Belloni si sono godute le tre ore di concerto di Bruce Springsteen ieri a Milano, allo Stadio San Siro. Come sempre, le due hanno preferito mantenere la loro privacy non pubblicando nessuna foto. Belloni, però, ha condiviso un suo pensiero in una storia su Instagram in cui ha scritto: "Bruce ha cantato, ballato, urlato per tre ore di fila. Steve, operato quattro giorni di appendicite ha suonato e saltato con lui. 150 anni in due…". E ironicamente ha chiosato: "E io, 36 anni, sto abbracciata al Voltaren perché ero sottopalco".

Accanto a loro celebrità internazionali come la supermodella Gigi Hadid e gli attori Bradley Cooper e Olivia Wilde. Sul fronte italiano, invece, c'erano tra gli altri il cantante Tommaso Paradiso e l’assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi. Schlein, a quanto si apprende, è una grande appassionata di musica, suona la chitarra e a volte si è esibita anche sul palco. In passato, per esempio, ha suonato pezzi dei Cranberries alla Festa dell’Unità. La leader del Pd e la sua compagna, inoltre, sarebbero anche grandi appassionate di Brunori, che hanno visto pochi giorni fa al Circo Massimo a Roma. Schlein, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe comunque gusti musicali piuttosto trasversali: l'anno scorso era stata al Forum di Assago per gli Articolo 31.