Sharon Stone, zoom sul lato b: la foto da censura a 65 anni

Sharon Stone si prepara per la prova costume e dal salone di casa si scatta un selfie in cui si mostra con un micro bikini verde leopardato con slip modello perizoma sgambatissimo, immancabili occhiali neri da diva e capelli biondi, corti e scompigliati. "Ready for summer", scrive l'attrice che ha condiviso lo scatto con i suoi fan sul suo profilo Instagram. Ovvero, "pronta per l'estate".

Bisogna dire che l'attrice di Basic Instinct, a 65 anni, ha ancora un corpo snello e tonico e può sfoggiare una forma davvero invidiabile. Infatti il post pubblicato da Sharon Stone ha fatto centinaia di migliaia di cuoricini e commenti in tutte le lingue del mondo.

L’attrice americana è anche una grande sostenitrice del "positive aging", ovvero dell'invecchiamento positivo. Pare inoltre che il suo segreto di bellezza e longevità sia uno stile di vita molto equilibrato con una dieta sana, con tanta quinoa, poco glutine e carboidrati complessi, frutta e verdura sempre di stagione, e poi pesce, carne magra, uova e soprattutto tanta attività fisica. Non solo. Sharon Stone avrebbe detto anche addio all'alcol, nemico della salute, soprattutto di quella delle donne.