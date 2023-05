Alberto Angela: "Ho scoperto il segreto di mio padre Piero. Non lo sapevo"

26 maggio 2023 a

La puntata speciale di Ulisse andata in onda ieri sera su Rai 1 è stata emozionante. Alberto Angela ha dedicato a suo padre Piero un’antologia ragionata e sentimentale della vita professionale e umana del giornalista scomparso nel mese di agosto dello scorso anno; un racconto corale dal quale è palpabile la stima e il rispetto per l’uomo e per il professionista, prima ancora che per il padre. Nel ripercorre la vita di Piero il figlio svela qualche retroscena, per spiegare la complessità del suo lavoro agli esordi della tv – e nell’era pioneristica della divulgazione scientifica -, per raccontare quel che avveniva in casa Angela, tra Parigi e Bruxelles, tra Torino e Roma. Il tutto sempre con uno sguardo all’attualità: il recupero dei racconti da inviato da guerra tra Algeria e Vietnam sono il modo per ricordare che quelle immagini e quelle parole sono le stesse che possono vedersi oggi, in metà pianeta. "Preparando questo programma ho scoperto cose su mio padre che non sapevo", ha svelato Alberto a Francesca De Pasquale che lo ha intervistato per DiPiùTv: “Ho visto per la prima volta alcuni suoi reportage realizzati in occasione della guerra di liberazione in Algeria. Non tutti sanno che lui ha fatto anche l’inviato di guerra".

In questo speciale, davvero un unicum il pubblico tv ha conosciuto un Piero Angela da prospettive inedite. "Questo è stato possibile", scrive Giorgia Iovane su Tvblog, soprattutto grazie a un inedito Alberto, che non ha mancato di condividere i propri ricordi personali, le memorie di figlio e di collega, che ha rinunciato a un po’ della sua ‘riservatezza’ per far conoscere meglio il padre, che si è messo in gioco in prima persona più di quanto ci sia capitato di vedere in tanti anni. Ogni “mio papà”, ogni “mio padre”, ma anche ogni “Piero” sono stati uno scorcio nel suo privato".