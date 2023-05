Fabio Fazio, sondaggio-Pagnoncelli a DiMartedì: cosa ne pensano gli italiani

31 maggio 2023 a

Dopo il flop alle amministrative, ad Elly Schlein il Pd imputa l'assenza di un'idea politica, di un piano. Già, tra i pochi temi cavalcati dal partito - e per inciso nemmeno dalla segretaria in prima persona - l'addio alla Rai di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, due che hanno fatto armi e bagagli ma per loro scelta. Con buona pace di chi parla di "epurazioni".

Il punto è che la vicenda non paga, in termini elettorali. Agli italiani interessano i fatti, non i conduttori. Ma tant'è, della vicenda Fazio-Annunziata se ne parla anche a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris e in onda su La7, la puntata è quella di martedì 30 maggio.

E della vicenda ce ne si occupa anche con un sondaggio firmato Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos, il quale ha interpellato gli italiani su cosa pensano delle vicende legate a Viale Mazzini. "L'uscita dalla tv pubblica di Fabio Fazio e Lucia Annunziata... è un danno o un vantaggio per la Rai l'uscita di queste due personalità? Lo vediamo con il cartello 1", introduce i risultati Pagnoncelli. Ed eccoli, i risultati: il 49% del campione ritiene che sia un danno, il 30% che sia un vantaggio mentre il 21% non si esprime. Insomma, per meno della metà del campione si tratta di "un danno". Ma tra chi ritiene che possa essere un danno, per certo, c'è anche chi comprende che non sono stati cacciati, e che dunque quel presunto danno lo hanno procurato direttamente Fazio e Annunziata. Insomma, cifre e sondaggi che dovrebbero far riflettere i piani alti di un Pd sempre più allo sbando...