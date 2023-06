Wanna Marchi, "che cosa mi ha offerto Silvio Berlusconi": una clamorosa proposta

05 giugno 2023 a

Da quando la loro epopea truffaldina è stata raccontata da Netflix, Wanna Marchi e Stefania Nobile in un certo qual modo sono tornate sulla cresta dell'onda. Le abbiamo riviste un po' ovunque, in tv come in radio, così come abbiamo letto le loro parole sui quotidiani. E ora ecco che tornano ad aggiungere racconti e dettagli ai dettagli. Lo fanno in un colloquio con La Stampa, che le incontra in Piazza Grande a Modena, davanti a un aperitivo.

E la regina delle televendite snocciola indiscrezioni che, fino ad oggi, aveva tenuto per sé. Una di queste riguarda Silvio Berlusconi, il quale prima che le due venissero travolte dalle note vicende giudiziarie le propose di lavorare per le sue televisioni. "A Mediaset non mi hanno mai voluto, dicevano che ero troppo ingombrante - sospira -. Ma lui mi chiese di condurre Ok il prezzo è giusto. Rifiutai. Mi disse: è il primo no che ricevo nella mia vita. Io risposti: mi spiace ma lei è giovane, si prepari a riceverne altri. Non me ne sono mai pentita", rimarca Wanna Marchi.

Dunque, a stretto giro, ammette uno dei suoi rimpianti, ossia quello di non avere mai fatto politica. "È una delle poche cose che mi sono pentita di non aver fatto. Bettina Craxi mi propose di fare uno spot elettorale in televisione per il Psi. Io non ero socialista, ho votato sempre Pannella finché i giudici non mi hanno tolto i diritti elettorali. Ma Craxi - aggiunge - mi stava simpatico e mi avrebbe dato tantissimi soldi. Però pensai che mi sarei inimicata una parte dei consumatori. Sbagliavo, avrebbero comprato comunque da me", conclude Wanna Marchi con il consueto e spavaldo orgoglio.