Alberto Matano sconvolto, "devono morire": blocca tutto, gelo in studio

Vivi e lascia vivere o, come in questo caso, mangia e lascia mangiare. Il tema è quello dell’alimentazione vegana, il teatro di discussione è La Vita In Diretta, il talk di Rai1 condotto da Alberto Matano. Ospiti in studio Alba Parietti, Rita Rusic, Marcello Masi e Manuel Bortuzzo. L’autrice di una gaffe dalla quale il conduttore ha dovuto dissociarsi è, però, la giornalista Concita Borrelli, che se n’è uscita con frasi davvero sconvenienti nel momento in cui il conduttore stava per lanciare una clip sul mondo vegano.

Prima un bruttissimo "Devono morire", ma il peggio è arrivato quando ha dato il suo parere, serio, sull’argomento: "Verità è che sono posizioni culturali e danno fastidio perché hanno deriva talebana, rompono. Vogliamo parlare dei finti celiaci? Si fanno le analisi del sangue e poi rompono…". La Borrelli per molti anni ha lavorato in Rai come autrice di Uno Mattina e come consulente di Porta a Porta. Oggi collabora con il Messaggero ed è spesso opinionista in tv.

Alberto Matano, occhi sbarrati, ha dovuto bloccare l’intervento della Borrelli e ricordarle che esistono persone che realmente hanno intolleranze e problemi e che non tutti seguono una monda: "Ci sono delle persone che non possono mangiare come tutti noi, perché hanno la celiachia quindi devono stare molto attenti. Non mi dire così che si scatena… rispettiamo tutto e tutti coloro che hanno delle patologie che non sono dei vezzi ma non possono avere un’alimentazione come tutti gli altri". Matano ha dovuto aggiungere anche che lui personalmente conosce persone che, per pochi sgarri, come mangiare del pane ad esempio, sono state malissimo per giorni.