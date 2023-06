Emma Marrone, "chi si sc***a": l'orrore sessuale del collega

23 giugno 2023 a

Orrore sessuale contro Emma Marrone. La popstar salentina rivelatasi ad Amici grazie a Maria De Filippi e diventata una delle cantanti italiane più amate dell'ultimo decennio ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Tony Effe, trapper romano solista dopo aver riscosso grande successo con la controversa Dark Polo Gang, tra i collettivi apripista del genere, tutto droga, sesso ed eccessi.

E proprio dopo quella foto Wayne Santana, ex compagno di "Tonino" nella DPG, ha pensato bene di ironizzare, si fa per dire, sui colleghi nel corso di una diretta social, rispondendo con una battuta greve a una domanda indiscreta di un suo follower. "Ma Tony Effe si sta s***do Emma Marrone?". Risposta sprezzante del trapper: "Oddio ma spero di no bro, spero che lui non stia messo così male bro". Durissima (e comprensibile) reazione dei fan di Emma, che spesso viene presa di mira con allusioni di pessimo gusto come queste.

Dal canto suo la Marrone ha sempre dato prova di grande maturità e forza d'animo, ora ignorando le piccolezze degli hater ora, viceversa, mettendoli alla berlina. Anche per questo è diventata un simbolo di "femminismo dell'era digitale" e paladina dei diritti non solo delle donne, ma anche della comunità Lgbtq.