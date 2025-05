Chiara Ferragni, clamoroso: il messaggio a Giulia De Lellis e Tony Effe

Giulia De Lellis e il compagno Tony Effe hanno da poco rivelato sui social di essere in attesa del loro primo figlio: sarà una bambina e si chiamerà Priscilla. L’influencer partorirà in autunno, e la notizia ha subito raccolto l’entusiasmo dei fan e di diversi volti noti dello spettacolo.

Tra i tanti auguri ricevuti, ha attirato particolare attenzione il gesto social di Chiara Ferragni, che ha lasciato un cuore sotto i post di entrambi i futuri genitori. Un segnale che non è passato inosservato, soprattutto perché i rapporti tra la Ferragni e la coppia non sono mai stati particolarmente distesi.

Con Giulia, in particolare, i rapporti si sarebbero raffreddati da tempo. “Credo che lei ci sia rimasta male perché una volta ho pubblicato tra le stories una battuta di Selvaggia Lucarelli che mi fece molto ridere”, aveva spiegato De Lellis a Fanpage, riferendosi a un episodio social in cui Chiara smise di seguirla. “Io dopo le scrissi un messaggio in cui le dicevo ‘spero che tu non te la sia presa’. E invece lei se l’era presa e aveva smesso di seguirmi”.