Giorgia Soleri, cosa c'è davvero dietro alla foto choc delle Serpi di Falloppio

Roberto Tortora 28 giugno 2023 a

Dopo la fine di una relazione i modi di reagire sono diversi. C’è chi cambia look, chi cambia location, chi cambia acconciatura… e chi si fa un tatuaggio nuovo. A quest’ultima categoria appartiene Giorgia Soleri, ormai ex-fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, e abituata a imprimere sulla sua pelle attimi importanti della sua vita. La Soleri ha deciso di tatuarsi, sotto forma di serpenti, la parte del suo corpo che più, in vita sua (come da lei stessa, più volte, dichiarato) le ha causato dolore fisico e psicologico. Le sue "serpi di Falloppio".

Uno sul lato destro e uno sul lato sinistro: due rettili che, tra un incrocio e l'altro su loro stessi, alla fine incontrano i loro musi poco più in basso dell'ombelico. Il motivo? È presto spiegato: ha voluto allegoricamente simboleggiare sotto l’aspetto delle serpi le sue tube di Falloppio, che in questi anni le hanno causato tanti problemi fisici, dolori insopportabili e consulti medici in serie che le hanno certificato l’endometriosi, la vulvodinia e la fibromialgia.

In virtù di questi disturbi, la Soleri è diventata un'attivista del tema, perché ha voluto dare voce a milioni di ragazze e donne che soffrono delle stesse sue malattie e che, molto spesso, non vengono aiutate o curate con le giuste terapie. Anche durante il suo viaggio nel programma “Pechino Express”, l’ex-fidanzata di Damiano ha desiderato più volte parlare di endometriosi o vulvodinia, al punto da essere tanto attaccata sui social, perché alcuni utenti l'hanno definita troppo "lagnosa" e "vittima". Postando la foto delle sue “serpi”, la Soleri ha così scritto ai suoi fan: “Sto aspettando che passino gonfiore e infiammazione per postare una foto decente (senza le mutande tagliate e attaccate con il nastro adesivo) ma sono innamorata persa. Vi presento le mie "serpi di Falloppio".