Ilona Staller fa arrestare suo figlio: un orrore, come lo sorprendono al bar

Una madre che fa arrestare il figlio. Una vicenda clamorosa. E ancora più clamorosa se coinvolge personaggi famosi. Già, perché il fermo è arrivato per Ludwig Koons, il figlio di Ilona Staller, la madre che ha fatto arrestare il figlio.

Koons è stato infatti fermato dai carabinieri di Roma in seguito alle denunce di minacce avanzate da "Cicciolina". Stando alle dichiarazioni dell'ex attrice a luci rosse, il figlio la avrebbe minacciata con una pistola elettrica, ovvero il taser. Il fermo è stato convalidato nel pomeriggio di ieri, martedì 27 giugno, dal giudice del tribunale di piazzale Clodio, che ha aggiunto il divieto di dimora a Roma alla misura di custodia cautelare.

Per l'accusa, Ludwig Koons avrebbe detenuto il taser illegalmente, per poi usarlo contro Ilona Staller per estorcerle del denaro. I carabinieri hanno arrestato Koons sorprendendolo in un bar nei pressi del condominio in cui abitava. Il taser è stato poi trovato appoggiato sul tavolino del bar.

Lui ha provato a difendersi affermando di non aver mai minacciato la Staller: "È falso. Io e mia madre abbiamo dei battibecchi, ma non l’ho mai minacciata con il taser. Lo giuro. È una cosa che non mi appartiene. Il taser ritrovato? Me lo ha regalato un mio amico, non dovevo fare male a nessuno. E non sapevo fosse illegale", ha detto alle autorità.

Recentemente, intervistata dal Messaggero, Cicciolina aveva rivelato i problemi economici che la hanno colpita dopo la pandemia, tanto che il suo appartamento è stato pignorato. Ora, con l'arresto del figlio, un'altra vicenda dai contorni assolutamente tragici.