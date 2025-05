Affari tuoi, "se non sai giocare": Anna e Marco, gelo sui titoli di coda

Su X qualche spettatore ripropone un momento cruciale ed esilarante della partita. "Cosa avresti fatto, onestamente?", chiede De Martino al marito. "Per me qui ci sono 15mila euro", "Quindi anche tu avresti accettato i 32.500 euro". "Sì, non posso dire diversamente questa sera, mi dispiace", sussurra l'uomo. "Marco, se sei in pericolo batti gli occhi due volte", scherza il conduttore con Marco che lo accontenta subito guadagnandosi il titolo di "accompagnatore più divertente di tutti".

La coppia è apprezzatissima dai telespettatori, soprattutto il marito giudicato all'unanimità molto simpatico. Si arriva a tre pacchi dalla fine con "soldi sicuri": 15.000, 50.000 e 75.000 euro. Per l’ultimo tiro il Dottore offre il cambio ma Anna rifiuta, bruciano subito dopo i 75mila euro . A questo punto, l'offerta è la più classica via di mezzo: 32.500 euro . Anna e Marco accettano, salvo poi scoprire di avere in mano i 50mila euro. E sui titoli di coda, ecco partire il delirio.

E ancora: "Marito e moglie, finché pacco non ci separi...", ironizza De Martino. "Stefanone devi smetterla", "L'abbiamo sentito tutti?", scrivono in tempo reale gli appassionati. C'è anche delusione ("Ma non è veroooo che va beneeee cosiiii!!! Bastaaa!!! Tutti con i sorrisi tirati!!!") ma in generale il clima è leggero: "CI AVEVO PRESOOO ma va benissimo così, anch’io forse non avrei rischiato, bella coppia e simpatici", "Le donne hanno sempre ragione. Sento solo verità", "Anna potrà dire a Marco: MA SE NON SAI GIOCARE, PERCHÉ TI SEI ISCRITTO?", "È vero, il primo accompagnatore simpatico e non troppo sopra le righe!", "Uomini come Marco acquistano mille punti quando li conosci".