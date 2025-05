L'Eredità, "sghignazza": chi spunta sui titoli di coda della Ghigliottina

"Il reuccio della canzone di lassù sta sghignazzando", scrive un telespettatore su X alla fine della puntata del lunedì de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Alla Ghigliottina, infatti, spunta a sorpresa pure Claudio Villa sotto forma di... soluzione. "Binario", infatti, è associato a una delle parole indizio, "triste". Proprio come il "binario triste e solitario" di une celebre canzone dell'interprete romano, simbolo della musica italiana degli anni Cinquanta e Sessanta.

"Uno de cavalli di battaglia di mia nonna per farmi addormentare la canzone 'Binario triste e solitariooo' - ricorda una telespettatrice - Tu che portasti via col treno dell'amore la giovinezza miaaa". Una associazione che non ha però aiutato il campione.

Pietro arriva al gioco finale con 162mila euro in ballo e ne esce, a suon di dimezzamenti, con 20mila euro ancora in gioco come montepremi della Ghigliottina. I cinque indizi sono "Uscire", "Fermo", "Ritmo", "Triste" e "Sistema". La risposta corregga, come detto, è "Binario". Ma non convince molti utenti che commentano il gioco in tempo reale sui social.

"SEMPRE PEGGIO!Capisco la difficoltà dopo tanto tempo, ma se non avete più idee "decenti", CHIUDETE TUTTO! Così si fa una fine ignominiosa!", "Già silo con un verso di una canzone del '59 di Claudio Villa siamo al limite ma 'uscire dal binario', singolare, chi lo dice? Uscire dai binari, casomai", "Ma se è il treno a essere fermo, perché la parola è binario?!? Autori, SIETE ASSURDI!!!", "Io continuo a pensare che gli autori debbano posare il fiasco...", "Per aiutare ci voleva chiodo tra le parole", "Ma forse sarà il fermo binario delle tende, non il binario fermo del treno o il treno fermo al binario!", "Anche stasera indovinata senza scriverla perché non riuscivo a capire il collegamento binario - triste, che p***le", "Binario, però con ritmo non trovo il nesso. E poi io dico uscire dai binari".