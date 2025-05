4 di Sera, Marco Rizzo sbotta contro l'Ue: "Matrigna con l'Italia"

"I cittadini italiani sanno che l'Europa è matrigna nei confronti dell'Italia". Esordisce così Marco Rizzo , leader di Italia sovrana popolare, che sull'Ue non si risparmia. Accade durante la puntata di domenica 4 maggio di 4 di sera, su Rete 4. "Andate a chiedere agli agricoltori cosa pensano dell'Unione Europea, andate a chiedere ai pescatori. Il Green Deal di Timmermans? Un grande scandalo , andate a vedere i soldi che l'Unione Europea ha pagato ai giornalisti e alle organizzazioni non governative per raccontarci la balla del Green e la balla del cambiamento climatico dovuto all'uomo".

Per il presidente onorario del Partito Comunista "il tema non sono i dazi". "Vogliamo spiegare cosa succede davvero in Italia? Il tema è il costo dell'energia. Noi prendevamo il gas russo a basso costo, adesso lo paghiamo solo di più". Il motivo? A detta di Rizzo, dopo le sanzioni a Mosca per l'invasione dell'Ucraina, cambia "la triangolazione" dei flussi energetici", e "compriamo il gas americano che quando parte costa 1 e quando arriva costa 4".