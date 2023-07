Andrea Delogu mezza nuda sul palco? Sotto al vestito... pazzesca

03 luglio 2023 a

Ha scatenato centinaia di commenti sui social, Andrea Delogu. Alcuni di sana ammirazione per il fisico sfoggiato sul palco del Tim Summer Hits, fasciato in un clamoroso abitino pieno di spacchi e squarci "strategici", che offrivano visioni proibite su décolleté, schiena e ombelico. Ma molti altri erano oltre il limite del buongusto e del riportabile. Un eccesso di entusiasmo di fronte alla quale Andrea La Rossa, cresciuta a San Patrignano ma romana d'adozione, ha fatto simpaticamente spallucce preferendo, semmai, rispondere a tutte quelle donne che le hanno chiesto il segreto di cotanta bellezza.

Dopo aver incendiato la notte del 2 luglio in coppia con Nek, grazie come detto anche all'abito in chiffon firmato Alberta Ferretti, la Delogu (41 anni splendidamente portati) ha scelto le stories del suo profilo Instagram per svelare l'arcano. La domanda delle domande è stata: "Ma come fa a tenersi su?". Il seno, sottinteso. E la conduttrice mostra una striscia adesiva color carne, trucchetto da costumiste vecchio e sempre efficace.

Il nastro è da piazzare sotto al seno, facendolo aderire al lembo del vestito e garantendone tenuta ed effetto scenico in un colpo solo, oltre a evitare l'antipatico effetto upskirt. "Per tutte le ragazze che me lo chiedono. Voi capirete...", sottolinea anche su Twitter. E a chi le chiede "ma non fa male quando lo togli?", la risposta altrettanto sincera: "Sì, tantissimo. Ma ne vale la pena...".