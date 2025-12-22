Ballando con le stelle, tam tam impazzito su Delogu, Fialdini e D'Urso

Vuoi vedere che le co-conduttrici di Carlo Conti al prossimo Festival di Sanremo arriveranno da Ballando con le stelle? Tu chiamalo se vuoi "effetto Milly Carlucci". L'edizione appena conclusa del dance show del sabato sera di Rai 1 ha visto tre donne grandi protagoniste della finalissima: Barbara D'Urso, la più frizzante sul palco e fuori, terza. Francesca Fialdini, elegante come sempre, seconda. E Andrea Delogu, trionfatrice insieme a Nikita Perotti.

Proprio loro tre sarebbero ora favorite per approdare all'Ariston. Delogu e Fialdini, d'altronde, sono già volti Rai amati e apprezzati. Carmelita invece, dopo essere stata la bandiera di Mediaset, potrebbe trovare nella Città dei Fiori la sua rivincita in grande stile.

Secondo l'agenzia Adnkronos, sfumata la candidatura di Samira Lui (direttamente da La ruota della fortuna di Gerry Scotti), il conduttore e direttore artistico Conti starebbe valutando anche i nomi di Laura Pausini, (possibile superstar della serata di debutto o della finalissima), Annalisa, Clara e Gaia.

Oltre alle ugole del pop italiano, durante le feste Conti valuterà anche i profili delle tre "ballerine" della Carlucci. Per ora, di certezza, ci sono i volti del Prima Festival: Ema Stokholma (grande amica della Delogu, peraltro), Carolina Rey e Manola Moslehi, tutte provenienti dal mondo delle radio.