Sanremo, Andrea Delogu vuota il sacco: "Mi ha dato della tr***"

È iniziato il conto alla rovescia per Sanremo. A fornire alcuni aneddoti sulle edizioni passate ci ha pensato Andrea Delogu, che per quella del 2026 condotta da Carlo Conti sarà ai microfoni del podcast di Skuola.net. "Mentre stavo conducendo la diretta su Rai Radio 2 è arrivato un cantante molto amato, molto adulto - ha detto Delogu in un'intervista a Skuola.net -. Lui è arrivato, ci ha salutato, a me e alla ragazza che stava co-conducendo con me, ce ne siamo andate e lui disse: 'Chi sono queste due tr**e?'".
E alla domanda su chi sia stato, la conduttrice ha preferito non sbilanciarsi: "Non faccio il nome perché non voglio mettere in imbarazzo nessuno". Secondo quanto raccontato dalla Delogu l'offesa fu del tutto gratuita: "Lo disse solo perché eravamo donne".
La conduttrice ha anche confessato che, sulle prime, avrebbe voluto reagire all'offesa ma ha preferito trattenersi seguendo l'insegnamento di un suo grande maestro: "Io avrei tanto voluto metterlo in imbarazzo perché sono tanto vendicativa… ma si impara dai grandi. Renzo Arbore, la persona più straordinaria del mondo dello spettacolo, non metterebbe mai in difficoltà qualcuno. Anzi, lui vuole far star bene tutti".