Valentina e Francesca Ferragni, occhio a queste foto: è pioggia di critiche

Le Ferragni ancora nel mirino. A scatenare gli utenti del web ci pensano questa volta Valentina e Francesca. Le sorelle della ben nota Chiara hanno assistito al concerto della popstar TheWeeknd che si è esibito all'Ippodromo di Milano. Fin qui nulla di strano se non fosse che le critiche sono presto arrivate. Colpa delle foto pubblicate.

La più piccola delle sorelle, infatti, si è lasciata immortalare da sola con alle spalle il palco. L'influencer indossava un paio di short chiari, una maglietta bianca con scritto "Small tits, big heart", ovvero "Seno piccolo, grande cuore" e una borsetta a tracolla. La sorella Francesca, invece, era in compagnia del fidanzato e futuro marito, Riccardo Nicoletti e i due si sono fatti fotografare insieme mentre si abbracciano.

La didascalia? "TheWeeknd ma è mercoledì", solo che una lo ha scritto in inglese, mentre, l'altra in italiano. Apriti cielo. "Adesso vi copiate anche le caption", ha scritto un utente del web a cui hanno fatto eco altri: "L'originalità è di casa". Valentina, che per prima aveva postato la foto, ha poi risposto a Francesca scrivendo "Copiona di battute" e un'emoticon con le lacrime dalle risate. Una cosa è certa: le due non si sono curate dei commenti negativi.