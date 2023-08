Diletta Leotta dieci giorni dopo il parto: la foto sconvolgente

26 agosto 2023 a

Diletta Leotta si sta godendo i primi giorni con la figlia Aria, che ha dato alla luce proprio nel giorno del suo compleanno. Sono ormai passate quasi due settimane da quando la conduttrice radiofonica ha partorito, eppure sembra quasi che non lo abbia fatto, a giudicare dal suo stato fisico. Nella giornata di oggi, sabato 26 agosto, la Leotta ha pubblicato una foto su Instagram in cui porta a passeggio la piccola e il cane.

“Passeggiatina in tre”, recita la descrizione della conduttrice, che ha ricevuto parecchi commenti sul suo stato fisico quasi incredibile. “Sei in perfetta forma”, “sembra che non hai partorito, davvero i miei complimenti”, “grande elasticità fisica, complimenti sinceri”, sono solo alcuni dei commenti scritti da altre donne. C’è però anche chi ironizza sul nome scelto dalla Leotta e da Loris Karius: la conduttrice aveva spiegato in un’intervista che si sarebbe affidata all’istinto nella scelta del nome e che l’avrebbe guardata negli occhi prima di prendere una decisione definitiva.

Nella stessa intervista la Leotta aveva anche anticipato i suoi piani per il futuro lavorativo: l’intenzione è quella di tornare in attività il prima possibile, ma intanto si sta godendo queste prime settimane con la piccola Aria.