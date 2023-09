Ilary Blasi, "ecco i messaggini". Bomba sul divorzio, cosa ha scoperto Totti

03 settembre 2023 a

Ilary Blasi e Francesco Totti, terminate le vacanze con i rispettivi nuovi amori - Bastian e Noemi Bocchi - si preparano ad affrontare una nuova udienza in Tribunale per definire i termini del divorzio.

Un divorzio che si sta rivelando tutt'altro che civile e sereno. La ex coppia - durata diciassette anni - non è infatti riuscita a trovare un accordo e ora sarà il giudice a stabilire di chi sia la colpa della fine del loro matrimonio e a definire i termini della separazione. Anche perché in ballo ci sono diversi beni e parecchi soldi.

Insomma, il 20 settembre si avvicina e l'ex Capitano della Roma e la conduttrice de l'Isola dei famosi dovranno affrontare la fase più complicata del contenzioso. Entrambi infatti vogliono la separazione con addebito, per tradimento. In particolare, pare che Totti sia pronto a mostrare i messaggini che inchioderebbero Ilary. Mentre lei sicuramente darà la colpa a lui e alla sua relazione con Noemi Bocchi. Addirittura per Francesco la Blasi avrebbe avuto una sorta di "complice" che la copriva per farla comunicare con l'amante.

E non finisce qui. Secondo alcune indiscrezioni in aula potrebbero essere chiamati a testimoniare la stessa Noemi e pure Bastian Muller.