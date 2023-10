Chanel Totti, insulti pesanti sullo yacht: "Niente scuola, cafona"

01 ottobre 2023 a

Chanel Totti al centro delle polemiche. La figlia del "pupone" e della conduttrice dell'Isola dei Famosi si sta godendo una lunghissima vacanza con il suo fidanzato Cristian Bablus a bordo dello yacht di famiglia. Un tour completo di diverse località dove anche ci si fa il bagno a ottobre. Ultima tappa la Costa Azzurra. Mare splendido e tuffi in sequenza. Ma anche colazioni a bordo e tinatrella sul ponte. Chanel ho voluto raccontare questa sua esperienza sui social condividendola con i suoi follower.

Ma qualcosa è andato nel verso storto. Infatti sui social la figlia di Totti e Blasi ha dovuto fare i conti con insulti e frasi al veleno. A finire nel mirino sono le sue foto proprio sullo yacht. "Vai a lavorare, minorenne senza genitori", ha scritto una leonessa da tastiera. Ma non finisce qui. Gli attacchi col passare dell ore si sono fatti più pesanti: "A sedici anni niente scuola, in vacanza con il fidanzato e sui social come una donna vissuta. Senza cultura".

Perché questa immagine con Chanel Totti ha fatto scattare una valanga di insulti

Poi l'odio si fa sentire ancora di più e nle mirino finisce anche il fidanzato di Chanel: "Ma chi è quello scappato di casa del suo fidanzato? Non capisco il senso di queste foto". Finita qui? No. "Questa non lo nasconde neanche al papà. Mostra tutto sui social. Povero Francesco. Quanto sono cafoni, lui è imbarazzante. Poveretto", scrive un altro utente. Insomma la mamma degli haters è sempre incinta...