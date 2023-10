Michelle Hunziker, avete mai visto il fratello? Spunta una foto...

06 ottobre 2023 a

Michelle Hunziker, forse un po' nostalgica, si è resa protagonista di un toccante tuffo nel passato. La showgirl ha condiviso di buon mattino con i suoi follower su Instagram una foto datata, in bianco e nero, che la ritrae bambina insieme a Harold, il fratello maggiore. "Trovato nel mio cassetto la foto mia e di mio fratello", scrive la conduttrice televisiva pubblicando lo scatto in cui si intravede anche un quadrifoglio ormai secco. "Lo avevo trovato io", specifica la Hunziker. La rara foto della showgirl insieme a Harold ha suscitato la curiosità dei fan, che non sono soliti vederlo tra i post social della sorellina: in molti non erano neanche a conoscenza della sua esistenza.

Di Harold si sa davvero poco. È nato in Svizzera nel 1970, a luglio ha compiuto 54 anni. Vive a Ginevra, dove ha aperto un ristorante dopo aver lavorato per 27 anni come amministratore delegato per Mc Donald’s in Italia. Non è un grande appassionato dei social network, e il suo profilo Instagram ne è la prova. Il primo post risale al 2018 ed è una foto proprio con la sorella: "Obbligato da Michelle", si legge nella didascalia. I due, nonostante la distanza, hanno mantenuto un ottimo rapporto ed è impossibile non notare la somiglianza: hanno entrambi un sorriso smagliante.

Harold non è l'unico fratello di Michelle. C'è anche Andrea: con lui i rapporti non sembrano essere dei migliori, tanto che la showgirl svizzera non lo ha mai menzionato nel suo libro Una vita, e Andrea stesso durante un'intervista ha raccontato che non si vedevano da più di dieci anni, senza alcun motivo in particolare: "Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuovere. Non hai scritto il mio nome come se non esistessi, ma io sono qui: ti perdono e voglio riabbracciarti". Un appello a Michelle che, però, pare inascoltato.