Bertolucci sbotta, "scandalosa": uno sfregio a Panatta?

Oggi sono la coppia di commentatori più amata della racchetta nostrana, in tv, nel loro seguitissimo podcast La telefonata e pure sui social. Ed è qui, su X, che Bertolucci è partito in largo anticipo per sfottere Adriano. Buon compleanno, sì, ma a suon di sfottò . Il messaggio è chiaro: Adriano non è cresciuto, è invecchiato.

Tanti auguri ad Adriano Panatta , gloria del tennis e dello sport italiano che oggi compie 75 anni, peraltro splendidamente portati. E c'è qualcuno che la festa gliel'ha già organizzata a puntino, perfidissima. E' Paolo Bertolucci , amico di una vita, compagno in Nazionale, uno dei 4 moschettieri (gli altri erano Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli , capitanati da Nicola Pietrangeli ) che insieme a lui hanno conquistato la prima mitica Coppa Davis nell'eroica trasferta in Cile nel 1976, compagno di scorribande nei tornei di tutto il mondo, ma soprattutto serate leggendarie nei locali più esclusivi del globo.

"Sono iniziate con due giorni di anticipo le celebrazioni per il compleanno dell’anziano Panatta", scrive Bertolucci che facendosi aiutare dall'intelligenza artificiale dissemina la sua pagina X di foto esilaranti di vecchiette dai capelli bianchi e sorridenti intente a ballare, brindare, prendere il sole in piscina. Sono tutte le invitate di Panatta, probabilmente le sue innumerevoli ex, sogghigna Paolo.

Scatenato di prima mattina pic.twitter.com/TEERYY3GWh — paolo bertolucci (@paolobertolucci) July 9, 2025

"Nonne di tutto il mondo mettete una magnum di livello assoluto in frigo. Domani brinderemo, canteremo e balleremo", scrive. I suoi followers gli fanno sponda e provocano con altri tweet esilaranti. "La Comunità alloggio per anziani Casa Panatta di Arsoli (Roma) è già pronta a riservare la migliore suite per il nuovo, illustrissimo ospite...", gli scrive un utente.

E la "Comunità alloggio per anziani Casa Panatta" di Arsoli (Roma), è già pronta a riservare la migliore suite per il nuovo, illustrissimo ospite... pic.twitter.com/QmT7dl2x74 — Antonio Sbraga (@AntonioSbraga) July 7, 2025

Qualcuno ironizza: "Il fatto che non fermino Wimbledon per i 75 anni di Panatta lo vedo come affronto a uno dei più grandi viveur che la terra di Albione abbia conosciuto, poi anche grande tennista".

Festeggia con alcune delle ex pic.twitter.com/HQpAUUA4ty — paolo bertolucci (@paolobertolucci) July 8, 2025

"Questa sera il grande Adriano Panatta vi aspetta per il brindisi finale presso il Grand Hotel Villa Arzilla. Non mancate!", annuncia con gaudio Bertolucci, oggi. In un altro tweet scrive: "Trovo semplicemente scandaloso che oggi, giorno del compleanno del mitico Panatta, l’organizzazione del torneo di Wimbledon non abbia organizzato una cerimonia sul Central Court in suo onore!!". E qui, forse, non c'è spazio per l'ironia.