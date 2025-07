Sinner-Dimitrov, un fenomeno mondiale

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Sinner -Dimitrov)

Il match per certi versi drammatico che ha contrapposto Jannik Sinner a Grigor Dimitrov ha monopolizzato l’attenzione dei quotidiani di tutto il mondo e per l’ennesima volta il tennis ha legittimato a pieno titolo Sky quale tv che può competere con i network generalisti. La giornata di lunedì dedicata agli ottavi di finale del torneo di Wimbledon ha fatto registrare oltre 2,5 milioni di spettatori unici, con i 3 match degli azzurri visti rispettivamente da 946mila spettatori medi col 5.2% di share per Sinner -Dimitrov, 276mila teste col 2.8% per Sonego-Shelton e 271mila spettatori medi col 2.4% per Cobolli-Cilic.

La scena se l’è presa il numero uno del mondo sebbene fosse in netto svantaggio col bulgaro che stava giocando alla grande fino a che, dopo l’ennesimo ace, si è accasciato per un doloroso infortunio al pettorale destro. Ma alla storia passeranno le immagini di Jannik che sostiene e abbraccia Grigor in lacrime e le sue belle parole nell’intervista post partita. Frame che hanno fatto il picco del 7% insieme al momento in cui Sinner è caduto a inizio partita lasciandoci col fiato sospeso.