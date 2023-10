Mauro Corona, parole pesanti su Adele: "Ha smesso di bere? Temo riprenderà"

Claudio Brigliadori 27 ottobre 2023 a

«Sono ingrassata per colpa mia, dopo la gravidanza mi sono lasciata andare. Il cinema mi ha escluso, nessuno dell’ambiente mi è stato vicino». Giovanna Mezzogiorno, in una intervista al Messaggero, ha rivelato il suo dramma svelando un sistema fatto di veleni e ipocrisie. «Oggi siamo preda di certi canoni fisici osceni e stupidi», è il commento di Mauro Corona, scrittore, scultore, montanaro, eremita.

Opinionista di Bianca Berlinguer. E soprattutto conoscitore degli abissi dell’animo umano, dalla caduta alla lenta, faticosa risalita. In collegamento con È sempre CartaBianca, l’autore de La fine del mondo storto affronta non a caso il tema della sua crisi personale: «Quanti sono andati in tv a dire che hanno il vizio di bere? Solo io». Un problema che nasce da lontano, da una infanzia difficile e da un padre assente, e che gli ha condizionato l’esistenza. «C’è qualche stella che brilla un pochino nelle mie notti. Ci sono periodi bui, io ho la capacità di non mentire. In televisione vedo sempre personaggi sorridenti: possibile non abbiano mai un minuto di malinconia? Io non ci riesco, ecco perché sono a rischio nelle reti televisive. Ma perché si deve ridere sempre?».

Una domanda disarmante, nella sua cruda sincerità. «L’alcol è un dramma, dall’alcol non si esce. Lo si può sospendere, io ci sono riuscito per 5 anni e poi ho ripreso. Poi ho sospeso per 2 anni e ho ricominciato. Ma io ho pochi anni da vivere... Mi dispiace che la politica parli molto di droga e non parli per niente dell’alcol...». Pochi giorni prima della Mezzogiorno, era stata la superstar del pop britannico Adele a uscire allo scoperto, ammettendo di essersi disintossicata dall'alcol: «Dice che ha smesso? - dubita Corona - Quando si sospende l’alcol, bisognerebbe andare in una baita. La notorietà porta fragilità, temo riprenda».