Paola Perego rivela: "Andreotti? Ero convinta fosse morto, non lo toccavo"

"Che spavento, ero convinta fosse morto": Paola Perego, intervistata dal Corriere della Sera, ricorda la sua vecchia intervista ad Andreotti. "Non avevo mai visto un morto in vita mia - ha raccontato la conduttrice -. In più, visto il mio imprinting, non lo toccavo, non riuscivo. Dicevo solo: “presidente, presidente”, terrorizzata. Ho lanciato la pubblicità. Dietro le quinte si è ripreso, ha chiamato il suo medico: era stato un ictus transitorio, non se ne era accorto".

Su quello che poi è accaduto dopo lo spavento, ha raccontato: "Scegliemmo di farlo rientrare in studio solo per far vedere che stava bene, ma lui decise di colpo di sedersi sul mio sgabello, arrampicandosi: lo tenevo da dietro per paura che cadesse. Altro panico. L’indomani c’era un articolo anche su Le Monde".

La Perego, che festeggia 40 anni di carriera, ha rivelato qual è stato il programma che l'ha sorpresa di più: "La Talpa. Fece il 60% di share su Italia 1. La gente mi chiede in continuazione di rifarlo, ma non dipende da me. Certo, vederlo presentato da altri sarebbe uno shock". La conduttrice, poi, ha rivelato anche di aver subito delle molestie sul lavoro: "Al mio primo ingaggio da modella, a 16 anni, il responsabile mi dice: andiamo a letto? È stata la prima di una serie di molestie. Anni dopo un dirigente tv mi ha attaccata al muro: gli ho dato una ginocchiata e sbattuto la porta in faccia".