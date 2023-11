Sly, l'epopea di Sylvester Stallone: la sua vita meglio di un film

Daniele Priori 09 novembre 2023 a

Sly ovvero il racconto più intimo e inedito di Sylvester Stallone sta emozionando gli registici non da poco, con primi piani proprio in stile Rocky/Rambo, ora sugli occhi della tigre, ora sugli zigomi o sull’accenno di un sorriso persino tenero e pronto a svelare la natura istrionica del grande attore voglioso di svelarsi anche come grande uomo. «Ho voluto lasciargli libertà d’azione, senza restrizioni», ha raccontato alla rivista People il regista Zimny che ha detto poi di aver capito subito come il lavoro che l’avrebbe atteso al fianco di Stallone sarebbe stato decisamente diverso dal solito. A sorprendere il regista, infatti, sono stati la forza del racconto e la sovrapposizione di piani narrativi che al tempo stesso si fondono e si sdoppiano con le icone dei suoi personaggi principali, Rocky e Rambo in particolare, coi quali Sly idealmente si confronta e nei quali sublima la sua esistenza, parlandone come di sliding doors che si sono aperte mescolando a loro volta la quotidianità dell’uomo a quella dell’artista.

Così, in Sly troviamo filmati che sono ora estrapolati dalle conversazioni tra il regista e la star come pure fotografie di Stallone bambino e immagini tratte dai backstage dei suoi principali successi. Sly non manca di fornire suggerimenti sempre in un mix saggiamente montato capace di unire sensazioni, speranze, sogni e pragmatismo dell’eroe di tutti i giorni, preso proprio nel momento di entrare sul ring per trasformarsi nel divo.

A fare da ideale spartitraffico tra le personalità multiple di Sly, le testimonianze pre ziose che vedono sfilare davanti alla telecamera: la coprotagonista di Rocky, Talia Shire, il fratello Frank Stallone Jr, il rivale di sempre Arnold Schwarzenwgger, Quentin Se, infatti, Sly sta affascinando la platea di Netflix, c’è un’attesa letteralmente spasmodica da mesi per The Family Stallone (che vedrà la famiglia di Sly protagonista di una serie simile e dal successo clamoroso come The Kardashians) che sarà disponibile entro fine anno su Para mount+ dove Sly si mostrerà nelle vesti del padre e del marito affettuoso nei confronti della moglie Jennifer Flavin e delle tre figlie Sophia 27 anni, Sistine, 25 e Scarlet 21, pro tagoniste della nuova stagione di Rocky fuori dal ring. © RIPRODUZIONE RISERVATA.