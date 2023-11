Morte Anna Kanakis, una leucemia fulminante: l'addio in sette mesi

23 novembre 2023 a

È stata una leucemia fulminate a uccidere Anna Kanakis. All'attrice, scomparsa domenica sera all'età di 61 anni, era stato diagnosticato un tumore del sangue sette mesi fa. Si stava curando all'ospedale Umberto I di Roma, dove era ricoverata da tempo, ma non sono state sufficienti le cure per salvarle la vita. Il tumore non le ha neppure dato il tempo di combattere la sua battaglia per la vita talmente è stato rapida e aggressiva: ad ucciderla è stata una forma acuta della leucemia mieloide, malattia del sangue causata da una mutazione genetica.

Addio ad Anna Kanakis, l'ex Miss Italia e attrice morta a 61 anni

La conferma arriva dal necrologio pubblicato dal marito Marco Merati Foscarini e dalla madre dell'attrice, Cettina, nel quale oltre a ricordare l'amata scomparsa hanno voluto ringraziare profondamente il professor Maurizio Martelli e il professor Claudio Cartoni, due rinomati ematologi romani, per le cure e le premure riservate all'attrice negli ultimi mesi. "L'hanno assistita con tanto amore e grande umanità", hanno scritto, ringraziando anche "le infermiere Vasilica, Irina e Luciana che l'hanno amata e protetta in questo periodo. Dallo scorso marzo l'attrice aveva smesso di condividere la sua vita sui social network e oggi quell'assenza assordante sembra trovare una triste spiegazione.