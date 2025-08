Temptation Island, ci mancava il bebè: roba da record

Una tripletta d’oro, quella segnata da Mediaset con Temptation Island. Lo “spezzatino” ha funzionato alla grande, con le puntate di martedì, mercoledì e giovedì che hanno tutte sfondato il muro dei 4 milioni di telespettatori e del 30% di share. Una settimana “cervante” che si è conclusa con il grande botto: l’ultima puntata è stata la più vista con 4.6 milioni di seguaci per uno share del 32.9%.

Numeri che testimoniano il ritorno in auge del reality delle corna, che per la verità in crisi non è mai stato, a differenza degli “antichi” colleghi di rete, quali Grande Fratello e Isola dei Famosi. Le ultime edizioni avevano però lasciato meno il segno, mentre questa è destinata a essere ricordata a lungo nella storia del programma. I fan del programma sono rimasti estasiati dalle dinamiche venutesi a creare all’interno del villaggio: gran parte del cast ha funzionato a meraviglia e ha regalato momenti di “sano trash”, misti a impensabili colpi di scena.

Nella tripletta finale abbiamo assistito a una cafona (e studiata?) proposta di matrimonio in salsa napoletana, all’inattesa gravidanza della malcapitata Sonia, che è rimasta incinta del terrapiattista Simone e lo ha scoperto solo dopo averlo mollato per le corna cresciute durante il programma. È inoltre andato in onda Forum in versione pugliese, con l’avvocato Alessio che ha regalato uno strafalcione dietro l’altro (“Vogliati bene”). E infine ci sono stati i colpi di scena tra le coppie all’apparenza più normali, ma non per questo banali. Insomma, Temptation ha rialzato l’asticella del trash ed è stato ripagato dai grandi ascolti.