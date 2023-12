Ilary Blasi, Michelle Hunziker sgancia la bomba: "Ti giudicano senza sapere"

04 dicembre 2023 a

"Sei stata elegante, molti ti giudicano senza sapere”: Michelle Hunziker si schiera con Ilary Blasi, dopo che quest'ultima è finita nel mirino degli hater prima per il documentario su Netflix "Unica", nel quale ha parlato della fine del matrimonio con Francesco Totti, e poi per l'intervista a Verissimo. La showgirl svizzera ha scritto il suo pensiero nelle storie Instagram, utilizzando così i social per esprimere tutto l'affetto e l'appoggio nei confronti della collega e amica di lunga data.

Hunziker e Blasi sono grandi amiche da anni. E negli ultimi due anni si sono ritrovate più vicine che mai, anche perché entrambe hanno vissuto situazioni sentimentali difficili. Un anno fa hanno trascorso alcuni giorni insieme a Saint Moritz. In quell'occasione la showgirl svizzera pubblicò uno scatto che le ritraeva insieme sulla neve. E risalirebbe proprio a quel periodo la prima presentazione all'amica del fidanzato da poco conosciuto, Bastian Muller, con cui la Blasi è ancora oggi impegnata. In questi giorni si troverebbe a Londra proprio con lui e con la figlia, Isabel Totti. In una foto postata nelle scorse ore dalla Blasi si vede un anello con diamante all'anulare della conduttrice. Anello che ha fatto parecchio scalpore tra i suoi follower: in molti si sono chiesti se si tratti di un anello di fidanzamento.