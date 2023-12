Verissimo, Ilary Blasi rincara la dose su Totti: "Le prove concrete dei tradimenti?"

03 dicembre 2023 a

Ilary Blasi ospite di Verissimo. La conduttrice di Canale 5 ha scelto il salotto dell'amica Silvia Toffanin per tornare sulla fine della relazione con Francesco Totti. E proprio mentre le sue rivelazioni nel documentario Unica stanno facendo non poco discutere, la Blasi rincara la dose. A rompere il ghiaccio è la padrona di casa: "Perche ti sei esposta così tanto?". "Sono stata un anno e mezzo ad osservare e capire quello che era successo, però era la mia storia e io ho sempre messo la faccia in quello che ho fatto", ha subito replicato l'ospite.

Poi, tornando sul matrimonio con l'ex capitano della Roma: "Abbiamo passato l'estate, fatto un viaggio in Russia, non c'era nulla che facesse presagire qualcosa di simile. Dopo tre mesi mi ha chiesto un confronto sul ragazzo del caffè, io non ho negato. Ho capito che il motivo della stranezza era dovuto a questo". Sulle richieste di Totti di smettere di lavorare e cambiare i suoi contatti telefonici ha detto: "Lui è sempre stato geloso, non era una novità. In questo momento c'è molta attenzione, non voglio paragonare questo alle tragedie del momento. Io credo che era un momento confuso e lui era speventato, forse era una via di fuga facile".

Eppure a detta della Blasi Totti non sarebbe stato un santo, Ben note le voci sul presunto tradimento con Flavia Vento: "A me di fatto non mi sono mai arrivate delle prove concrete. Sempre voci, illazioni, chiacchiere. Di foto o messaggi non ho mai visto nulla. Nessuno o nessuna è mai venuta da me a dirmi questo. Probabilmente sì, ma non ho nessuna prova. In cuor mio, adesso dico sì".