Fabio Fazio, schiaffo a Belen: "Cosa penso di De Martino"

"Adesso io sono per quattro anni al Nove, felicemente a Discovery, dove sto benissimo e dove voglio rimanere": Fabio Fazio lo ha detto all'Espresso, riferendosi alla sua trasmissione, Che tempo che fa, andata in onda su Rai 3 fino alla scorsa stagione televisiva. Proprio sull'addio alla tv di Stato, il conduttore ha detto: "Io non ho fatto niente se non prendere atto di una situazione che temo fosse frutto di una cosa di estrema banalità, ovvero una semplice antipatia personale. La Rai è sempre stata una somma di cose diverse, ma questo è un momento in cui governare non è più amministrare la cosa pubblica ma è diventato comandare".

In un secondo momento, il conduttore ha aggiunto: "Io faccio sempre il tifo per la Rai perché è anche mia ma è anche sua, dobbiamo augurarci che regga. In fondo è come la Chiesa, ha una storia millenaria, è un tale patrimonio di memoria e di possibilità che sarebbe un peccato non sfruttare. Anche se fino a che non riuscirà a raggiungere un’autonomia dalla politica non c’è niente da fare". Infine, quando gli è stato chiesto su quale volto televisivo punterebbe oggi, Fazio ha fatto il nome di Stefano De Martino, ex ballerino di Amici, oggi conduttore: "Lui ha la fortuna di essere bello, è un ragazzo intelligente. Mi piace il suo programma, Bar stella, è un po’ arboriano".