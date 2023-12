Chiara Ferragni e Fedez, "soltanto i cani": il dramma, barricati in casa...

Massimo Sanvito 24 dicembre 2023 a

C’è silenzio attorno al nuovissimo complesso residenziale Libeskind II. Chi entra e chi esce dai cancelli computerizzati che danno su via Spinola non si sbottona. «La Ferragni? Noi qui non l’abbiamo mai vista...». L’attico a due piani dove Chiara si è da poco trasferita con la famiglia è in fondo alla via, quasi all’angolo con piazzale Giulio Cesare. L’ultimo tassello della riqualificazione chic di City Life. Furgoni neri, coi vetri oscurati, salgono le rampe sotterranee dei garage, altri sostano a bordo strada in attesa dei clienti. Super manager? Vip? Modelle? Chissà. Sicuramente non aspettano l’influencer più chiacchierata del pianeta (il pandoro-gate è finito anche sulla Bbc sulle colonne del New York Post): la Ferragni è barricata tra le mura del suo nuovo mega appartamento.

Distrutta dallo tsunami mediatico che l’ha travolta con uno-due devastante prima i pandori Balocco, poi le uova col suo logo su cui sta indagando la Procura di Milano -, sono giorni che non esce di casa, come avrebbe confidato un suo amico stretto all’ex caporedattrice del Tg2, nonché critica di moda, Mariella Milani. Influencer versione clausura. Alle 15.30, però, nei vialetti interni del patinatissimo complesso fanno capolino Franco Lucia (il padre di Fedez) con Paloma (il golden retriever bianco dei Ferragnez) e Annamaria Berrinzaghi (la madre) con una mano tiene vicino il piccolo Leone e con l’altra tiene al guinzaglio un barboncino nero.

Nel momento più complicato della sua vita - sia virtuale che reale la regina dei social non se la sente nemmeno di scendere in cortile. Ed ecco i suoceri in soccorso, per portare a spasso il nipote e la cagnolina. Niente bisogni negli spazi condominiali come era invece solita fare nell’altro complesso Matilda, la bulldog morta la scorsa estate. Si diceva che ogni sua pipì in divieto costasse alla Ferragni 200 euro: inizio così la saga delle multe, poi è arrivata l’Antitrust... Il gruppetto punta il vicino shopping district. Paloma fa amicizia con un altro golden, mentre nonna Marina e baby Leone osservano a distanza. Chi prova ad avvicinare la signora, per chiedere di Chiara, non cava un ragno dal buco. Chiusura totale.

Ermetica. Più cordiale papà Fedez, che pur non sbilanciandosi spiega che «tutti stanno bene». Il giretto pomeridiano prosegue senza intoppi né scocciature. Tra appuntamenti di lavoro su e giù per i grattacieli che dominano la piazza e la caccia al regalo del penultimo minuto nei negozi di City Life, la gente comune non sembra accorgersi dei riflessi dei vip. Anche i ragazzini, giocoforza più avvezzi alla materia, hanno altre preoccupazioni: sigarette e musica sulle panchine e addio mondo... «Mamma, ma dove abita Chiara Ferragni?», chiede una bambina lungo il vialetto che dà sul retro del Libeskind II. «Che ne so...». Interviene il fratello: «Prima abitava là (indicando la vecchia residenza), ora abita qua (indicando la nuova). Certo che la storia del pandoro...». La figuraccia è arrivata anche alle orecchie dei bambini.