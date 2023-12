Laura Pausini, "la sto annoiando?": fan al telefono, concerto interrotto

30 dicembre 2023 a

a

a

"È tutta la sera che manda messaggi, la sto annoiando?": Laura Pausini lo ha chiesto a un fan durante il suo concerto al Nelson Mandela Forum a Firenze. La scena è stata ripresa da un'altra persona presente nel pubblico, che non ha esitato a tirare fuori il telefono e a filmare tutto. La cantante, insomma, non è riuscita a trattenersi, dopo aver visto un uomo con la testa china sul suo cellulare per tutto il tempo. Quindi, con tutta calma, è scesa dal palco e si è messa a parlare con lo spettatore: "Mi avvicino un attimo a questo signore. È tutta la sera che manda messaggi e siccome, purtroppo, io ho questo carattere... sono del Toro...".

La Pausini, poi, ha appoggiato una mano sulla spalla del fan e gli ha chiesto: "E lei? Che segno è?". Poi, dopo la risposta dell'uomo, ha detto: "Ah, dei Gemelli? Ve l'ho detto, porca miseria, a me i Gemelli mi prendono tutti un po' per il c**o". Grandi risate intanto nel pubblico. A quel punto, incuriosita, l'artista gli ha chiesto cosa stesse facendo durante il concerto con il telefono in mano. E lui ha risposto dicendo che stava cercando il nome delle coriste. Con tono ironico, quindi, la Pausini ha chiosato: "Te li dico subito, le ho presentate quando te scrivevi".