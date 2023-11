Domenica In, Laura Pausini confessa: "Piccolo problema al cuore"

26 novembre 2023 a

"Sai che io veramente da quando sono piccola ho un piccolissimo problemuccio al cuore, Tachicardia parossistica sovraventricolare": Laura Pausini lo ha rivelato a Mara Venier a Domenica In su Rai 1. La cantante ha fatto riferimento a un episodio in particolare: "Mi è venuto quando presentavo l’Eurovision, all’ultima serata mai avuto questo problema così forte. Di base dico sempre tachicardia perché il cuore esplode. Non mi abituo a questa cosa". E in effetti, durante la finale del 2022, la Pausini si è allontanata dal palco lasciando la conduzione solo ai suoi colleghi, Alessandro Cattelan e Mika.

Nel corso dell'intervista, poi, si è collegata con la trasmissione Paola Cortellesi, grande amica di Laura. "Prima donna a riempire gli stadi, e ora l'ultimo riconoscimento come Person of the Year dei Latin Grammy - ha detto l'attrice rivolgendosi alla Pausini -. Io penso che Laura sia pioniera e che in questi anni abbia fatto cose grandissime che nessun altro ha mai fatto". E ancora: "Credo per questo che le si debba essere grati, al di là che si ascolti il rock o la musica melodica".

La Cortellese, poi, ha scherzato: "Penso che si debba essere orgogliosi, e io lo sono e lo sarei anche se non la conoscessi. Ma io che cos'ho in più? Che la conosco e sono sua amica, e di questo mi vanto molto". E infine: "Un difetto di Laura Pausini? Ha un probelma 'le doppie Z'".