Affari Tuoi, Massimo travolto: "Inviato direttamente da satana"

02 gennaio 2024 a

a

a

Affari Tuoi non smentisce mai le aspettative. Nel gioco dei pacchi di Amadeus ci sono sempre i colpi di scena. C'è chi per paura accetta un'offerta molto bassa e chi di fatto tenat fino all'ultimo il colpo per fare bottino pieno. Ma c'è anche chi, tra i concorrenti sceglie di rifiutare offerte importanti che avanza il dottore sperando fino all'ultimo di fregare la sorte. Ed è quello che è accaduto nell'ultima puntata. Massimo, il concorrente che ha sfidato i pacchisti nella puntata di lunedì 1 gennaio insieme alle sue due figlie, ha giocato la sua partita in modo fin troppo spregiudicato. Alla fine dei tiri è rimasto con un pacco con zero euro e uno da 300mila.

Ma è qui che c'è il colpo di scena. Il concorrente ha rifiutato un'offerta da 72mila euro da parte del dottore. E così è stato subito travolto dalle critiche perché a fine gara è rimasto con il pacco da zero euro in mano.

"Ti mando aff***lo e ti mollo". Barbara e il fidanzato, gelo ad Affari tuoi: finisce malissimo

Sui social i telespettatori si sono scatenati e hanno messo nel mirino Massimo: "Ma io dico: un conto è avere 30.000 e 300.000 e decidere di rifiutare 100.000, visto che almeno 30.000 li hai sicuri. Rifiutare 72.000 con il 50% di probabilità di prendere 0 non è essere coraggiosi, è essere folli e basta", scrive un utente. E ancora: "Ma io ho visto ora che i concorrenti ad affari tuoi avevano i 200 mila euro, hanno cambiato il pacco, alla fine erano rimasti con i pacchi 0 euro e 300 mila, hanno rifiutato 72 mila euro del dottore e loro avevano 0 euro nel pacco onestamente io mi sarei strappata i capelli", scrive un altro. Infine c'è chi non digerisce la risata di Massimo quando ha aperto il pacco da zero euro: "Mentre tutti sono gelati, lui ride. Concorrente inviato da satana in persona".