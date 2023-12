Barbara con il fidanzato ad Affari tuoi, finisce malissimo: "Ti mando aff***o e ti mollo"

31 dicembre 2023 a

I telespettatori di Affari Tuoi si scatenano per l'ultima puntata del 2023, che ha visto come concorrente la giovane Barbara da Norcia, Umbria, accompagnata dal fidanzato Federico. "Ero una bimba, siamo fidanzati da 11 anni", spiega lei. Non può sapere che il suo ragazzo sta per essere investito da una clamorosa polemica su X, l'ex Twitter.

Chi segue e commenta il quiz di Rai 1 condotto da Amadeus parteggia per la graziosa Barbara, affascinato dalla sua simpatia e solarità e dalla storia personale. Deve comprare casa e ha bisogno, per questo di mettersi in tasca un gruzzoletto. A far infuriare gli appassionati una frase pronunciata da Federico quando la fidanzata, dopo aver rinunciato una prima offerta dal Dottore di 39mila euro, accetta quella da 19mila.

"Ma che bella ragazza, puoi vedere che è una ragazza molto sincera. Stava andando così bene che speravo vincesse. Questo gioco va sempre così", si lamenta uno spettatore su X. "E' già qualche puntata che ci sono dei concorrenti strani che decidono stranamente... mah!", "Si accetta l'offerta in base a come va la partita eh... Va bene vai avanti, va male pensi ad accettare, è un gioco", "Ma come fai ad accettare €19k dopo aver rifiutato €39k io non capisco veramente", "Peccato per la cifra un pelino bassa, ma la concorrente ha saputo giocare e ha fatto una bella figura", "Mi viene un dubbio... ma non è che prendono solo concorrenti, che accettano offerte? Sinceramente, ora comincio a pensare male...", "Ma come si fa... dovevi accettare all'inizio se sapevi di non avere il coraggio di andare avanti! Almeno ti saresti presa i 30.000. Boh, boh".



Se sulla condotta di gara tutti dicono la loro, c'è invece unanimità sulla frase incriminata di Federico, "Ti ho lasciato libera di scegliere...". Secondo qualche commentatore (che esagera) siamo in odore di patriarcato. "Sulle parole del fidanzato bisogna stendere un velo pietoso: ma come ti permetti? Zitto dovevi stare, zitto!". Qualcuno va nel senso opposto, ma è un caso isolato: "Quando poi capita che la fidanzata decide tutto per il fidanzato che è il concorrente ufficiale però non rompono le bal***e in nome della libertà. Che pena. Ridicolaggine". "Ancora schifata da quella frase di mer***a. A parte la sua inutilità, ma la partita è della ragazza, cosa strada***o vuole lui", "Secondo me lui con quel 'ti lascio libera' intendeva dire che per tutto il gioco non ha voluto condizionarla sulle scelte", "Come ha detto giustamente il tipo? Sei libera? Giustamente? Ma uno mi dice in diretta nazionale 'ti ho lasciato libera' io ti mando liberamente a fare in c***o e ti lascio su due piedi".