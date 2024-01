Elodie, la tracheite? No, "in vacanza in Egitto". Lei mette a tacere tutti così

03 gennaio 2024 a

Elodie è stata costretta a cancellare il concerto in programma a Teramo il primo gennaio per via di una forte tracheite, come comunicato da lei stessa sui social. "Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre ad influenza e tosse ho una forte tracheite. I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato. Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l'anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi”, aveva scritto nelle sue storie su Instagram.

Nelle scorse ore, tuttavia, si è scatenata una forte polemica sull'artista. Il motivo? Secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica, Elodie starebbe bene e al momento si troverebbe in vacanza in Egitto con il fidanzato Andrea Iannone. A corredo delle sue dichiarazioni una foto che ritrarrebbe la cantante con un cappellino in testa appena atterrata all'aeroporto di Hurghada. Per mettere fine alla polemica, allora, Elodie ha deciso di intervenire pubblicando un video su Instagram. Nel filmato, l'artista si mostra in primo piano e parla ai suoi follower con voce bassissima, prova inequivocabile del suo malessere. A corredo del video poche parole: "Piano piano mi riprendo. Buon anno a tutti in ritardo".