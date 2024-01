"Vacanze di Natale", scatta la censura della sinistra

04 gennaio 2024 a

Per i 40 anni dall'uscita di "Vacanze di Natale", Repubblica si scaglia contro i Vanzina. Luca Beatrice, infatti, ricorda l’articolo "peso" di Gianni Riotta contro Carlo ed Enrico. E questo anche se nel lontano inverno del 1983 non aveva trent’anni, un’età in cui ancora ci si diverte. E pensare che il Cinepanettone come Vacanze di Natale, in qualsiasi classifica tra i film più significativi della stagione, risulta tra i primi ad aver rivelato una nuova generazione di attori: da Jerry Calà, a Christian De Sica, fino a Claudio Amendola. Quella sì che era una stagione di divertimento, di innocenza, di benessere, ma c’è chi a vedere gli altri gioire ci mette il solito carico di pesantezza, anche dopo 40 anni.

