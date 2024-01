Pomeriggio 5, Cecchi Paone inchioda Fedez: "Su una cacca di cane"

10 gennaio 2024 a

Alessandro Cecchi Paone non perdona l'ultima uscita di Fedez. Il rapper ha attaccato i giornalisti appostati sotto casa sua. In particolare gli inviati di Pomeriggio 5. Da qui lo sfogo dell'ospite di Myrta Merlino che, nella puntata di mercoledì 10 gennaio su Canale 5, ha bacchettato il marito di Chiara Ferragni. "Gli voglio molto bene, ha fatto delle bellissime dichiarazioni negli anni passati a favore dei diritti civili. L'ultima campagna a favore delle donazioni di sangue è stata una cosa indimenticabile, che non dimenticheremo". E proprio per questo - prosegue - "doveva stare zitto e non scivolare su una cacca di cane".

Il riferimento è alle parole di Fedez che, di fronte ai giornalisti, ha tuonato: "Ormai Paloma è diventata una star perché Pomeriggio 5 da diversi giorni mette un giornalista piantonato davanti casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa. Myrta Merlino, devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma: oggi ha fatto la cacca semidura".

"Anche da un punto di vista giudiziario": Myrta Merlino picchia durissimo contro Fedez

E ancora, sempre su Instagram: "Ma se mandi il tuo inviato domani ti faccio sapere, perché domani potrebbe farla molla. Si prevede uno scoop. Complimenti a Myrta Merlino, ma Barbara D'Urso l'avrebbe fatto meglio, ci vuole più impegno". Da qui la stoccata di Cecchi Paone, seguita dalla precisazione della conduttrice stessa che ha ricordato al rapper che "è nostro dovere informare". A maggior ragione "su questioni di non poca importanza".